Secretaria de Ação Social recebe doação de 4.526 mil máscaras de proteção

O secretário de Ação Social e Desenvolvimento Humano, Aílton Gonçalves Dias Filho, recebeu na manhã desta segunda-feira (11) a doação de 4.526 mil máscaras de proteção para prevenção da Covid-19. As doações foram entregues pelas empresas Nilit e Primicia e serão destinadas aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e disponibilizadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco.

“Agradecemos às empresas Nilit, pela doação do tecido, e Primicia pela confecção das máscaras, pedido intermediado pela Unidade de Desenvolvimento Econômico da Seplan. Estamos unindo esforços para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e atendendo famílias que não têm condições financeiras para comprar as máscaras para se proteger e proteger os mais próximos da contaminação do vírus, além disso o uso da máscara é obrigatório em Americana, como medida de prevenção para toda a população”.

Segundo a responsável pela gestão de doações da Secretaria e coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Odilamar Lopes Mioto, das 4.526 máscaras doadas, 1.000 foram para a empresa Nilit entregar aos funcionários e familiares, 400 para o CRAS São Jerônimo, para a comunidade do entorno da empresa doadora, e o restante será entregue nos territórios dos CRAS e CREAS para a população com vulnerabilidade social e risco.

A gerente de Recursos Humanos da Nilit, Camila Silveira Ibarra, fez a entrega das doações.