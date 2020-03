Sectur abre inscrições para o 1º Encontro de Passinho de Americana

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) está com vagas abertas para o 1º Encontro de Passinho de Americana, no dia 22 de março, das 14 às 18 horas, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil. Poderão se apresentar números solo, duo e em grupos com até 30 integrantes.

O evento visa trazer a dança urbana (hip-hop, break, funk, dança de rua e capoeira) ao espaço cultural e unir a população e dançarinos. “Recebemos muitos pedidos para envolver os adeptos das danças de diversas modalidades que aconteceram nos anos 80 e 90 e professores. Será uma ótima oportunidade para trocar informações, conhecimentos e experiências”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

O regulamento do evento está disponível no site http://bit.do/fyjgw

A Sectur fica na Rua das Palmeiras, nº 8, Jardim São Paulo, e mais informações pelo telefone (19) 3408-4800. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1293.