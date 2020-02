Procon de Americana alerta população para golpe

O Procon de Americana alerta a população para um golpe, em nome do órgão municipal, que pede à vítima o pagamento de uma possível dívida por meio de um depósito bancário. O órgão informa que caso alguém receba este telefona, registre um boletim de ocorrência.

De acordo com a equipe do Procon, pelo menos três pessoas procuraram o órgão municipal, na manhã desta quinta-feira (30), relatando que receberam a ligação de uma mulher, se identificando como advogada do Procon, que dizia que a vítima teria uma dívida e que era necessário ligar em um número de telefone celular para pegar uma conta bancária para depositar o valor da dívida e que, caso não realizasse o pagamento, o nome iria para protesto.

“É de extrema importância que a população fique atenta, não faça o que a suposta advogada está orientando, não realize o depósito bancário e registre o caso na delegacia. O Procon não age desta forma, nenhum colaborador liga para que o munícipe para que pague dívidas”, alertou o secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri.

O Procon de Americana fica localizado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.