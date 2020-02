Secretaria de Esportes informa outro furto de fiação das piscinas da Praça da Fraternidade

Em pouco mais de um mês, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude informa, nesta quinta-feira (6), o segundo furto de fiação das duas piscinas públicas localizadas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. Da primeira vez, o local foi alvo de vandalismo durante o recesso de fim de ano e reaberto no primeiro fim de semana de fevereiro, após o conserto e limpeza da água que ficou comprometida.

“É muito triste ver que, novamente, furtaram a fiação. Desta vez, não entraram dentro da casa de bombas e quem sabe, vamos conseguir colocar a fiação o mais rápido possível sem comprometer o funcionamento das piscinas”, comentou o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná.

As piscinas foram reabertas em abril de 2018 pela Prefeitura de Americana, após ficarem fechadas por cinco anos. As obras de revitalização foram uma parceria com o empresário Jefferson Inocêncio, da Art Bella Piscinas, por intermédio do vereador Thiago Martins.



Fiação do velódromo é furtada

A Secretaria de Esportes registrou, na quarta-feira (5), o furto de parte da fiação do Velódromo Municipal, anexo ao Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico. De acordo com a secretaria, a instalação da fiação já está sendo providenciada pela Pasta e as atividades no local não precisaram ser interrompidas, uma vez que a quantidade de fiação furtada, não atrapalha o funcionamento do local.